Segreti di famiglia 2, le anticipazioni delll'11 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 11 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 11 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'11 settembre
Pars ed Eren sono in attesa che passino le due ore di tempo chieste da Ilgaz per chiarirsi con Ceylin. Il rapporto fra i due protagonisti crolla definitivamente di fronte alla verità che si prospetta: Ilgaz insiste che Parla e i suoi familiari vadano consegnati alla giustizia, Ceylin chiede comprensione per il dramma che sta attraversando la sua famiglia e per la giovane Parla la cui vita, in prigione, sarebbe distrutta. Ma Ilgaz appare irremovibile.
