Segreti di famiglia
SERIE TV
10 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni delll'11 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 11 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 11 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'11 settembre

Segreti di famiglia

Pars ed Eren sono in attesa che passino le due ore di tempo chieste da Ilgaz per chiarirsi con Ceylin. Il rapporto fra i due protagonisti crolla definitivamente di fronte alla verità che si prospetta: Ilgaz insiste che Parla e i suoi familiari vadano consegnati alla giustizia, Ceylin chiede comprensione per il dramma che sta attraversando la sua famiglia e per la giovane Parla la cui vita, in prigione, sarebbe distrutta. Ma Ilgaz appare irremovibile.

