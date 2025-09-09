Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 11 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'11 settembre

Pars ed Eren sono in attesa che passino le due ore di tempo chieste da Ilgaz per chiarirsi con Ceylin. Il rapporto fra i due protagonisti crolla definitivamente di fronte alla verità che si prospetta: Ilgaz insiste che Parla e i suoi familiari vadano consegnati alla giustizia, Ceylin chiede comprensione per il dramma che sta attraversando la sua famiglia e per la giovane Parla la cui vita, in prigione, sarebbe distrutta. Ma Ilgaz appare irremovibile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE