Nuh (Aras Aydin) e Tahsin (Ilker Aksum) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 9 settembre

Grazie all'aiuto di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere. Madre e figlia hanno un accorato confronto ed entrambe trovano conforto l'una nell'altra.

Anche Nuh va a far visita a Melek. La ragazza rivela a suo fratello di essere incinta. Dopo l'iniziale rabbia, Nuh si rende conto di dover accettare la decisione di Melek di tenere il bambino e le dice che le resterà sempre vicino.

Durante una visita di Canan dalla ginecologa, Bunyamin sente per caso la conversazione di due infermiere che parlano di Melek. L'uomo viene a sapere che Melek è incinta e corre a riferirlo a Cihan.

Quando Cihan viene a sapere che Melek è incinta, va subito dal procuratore a ritrattare la sua precedente deposizione e scagiona Melek.

Tahsin organizza un incontro fugace tra Sevilay e Nuh: lui vorrebbe che lei restasse, ma lei insiste per tornare alla villa Sansalan e fingere di piegarsi al volere della famiglia.

Cihan si reca a far visita a Melek, ma lei lo respinge, dichiarandosi pentita, non tanto di averlo colpito, quanto di avergli concesso fiducia.

A casa di Sumru, le avances di Gurcan si fanno sempre più violente. Durante la colluttazione, Sumru lo spinge e lui cade, battendo la testa e morendo sul colpo.

