La notte nel cuore, la puntata del 9 settembre in streaming
La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda martedì 9 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda martedì 9 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 9 settembre de La notte nel cuore.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La notte nel cuore: la trama del 9 settembre
Grazie all'aiuto di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere. Madre e figlia hanno un accorato confronto ed entrambe trovano conforto l'una nell'altra.
Anche Nuh va a far visita a Melek. La ragazza rivela a suo fratello di essere incinta. Dopo l'iniziale rabbia, Nuh si rende conto di dover accettare la decisione di Melek di tenere il bambino e le dice che le resterà sempre vicino.
Durante una visita di Canan dalla ginecologa, Bunyamin sente per caso la conversazione di due infermiere che parlano di Melek. L'uomo viene a sapere che Melek è incinta e corre a riferirlo a Cihan.
Quando Cihan viene a sapere che Melek è incinta, va subito dal procuratore a ritrattare la sua precedente deposizione e scagiona Melek.
Tahsin organizza un incontro fugace tra Sevilay e Nuh: lui vorrebbe che lei restasse, ma lei insiste per tornare alla villa Sansalan e fingere di piegarsi al volere della famiglia.
Cihan si reca a far visita a Melek, ma lei lo respinge, dichiarandosi pentita, non tanto di averlo colpito, quanto di avergli concesso fiducia.
A casa di Sumru, le avances di Gurcan si fanno sempre più violente. Durante la colluttazione, Sumru lo spinge e lui cade, battendo la testa e morendo sul colpo.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 9 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 9 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
LA PUNTATA
La puntata del 10 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 10 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis