La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma)

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'11 settembre

Zeynep sente Halit dire ad Alihan che non vuole il bambino e che gestire una moglie incinta è complicato. Inoltre, è evidente che Zerrin osteggi la relazione con Alihan, ma Zeynep le tiene testa dicendole che la loro storia andrà avanti comunque. Irem è a Istanbul da un po' di mesi e invita Zeynep ad un suo concerto in un locale alternativo della città.

