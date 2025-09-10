Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'11 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 11 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 11 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'11 settembre
Zeynep sente Halit dire ad Alihan che non vuole il bambino e che gestire una moglie incinta è complicato. Inoltre, è evidente che Zerrin osteggi la relazione con Alihan, ma Zeynep le tiene testa dicendole che la loro storia andrà avanti comunque. Irem è a Istanbul da un po' di mesi e invita Zeynep ad un suo concerto in un locale alternativo della città.
