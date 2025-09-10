Federica Panicucci dedica sui social un dolce messaggio di auguri alla figlia Sofia, in occasione del suo 20esimo compleanno.

"20 meravigliosi anni di te. Auguri mia dolce Sofia. Ti amo all’infinito", scrive la conduttrice su Instagram, insieme a un cuore rosso, a corredo di uno scatto con la primogenita.

Sofia Fargetta è nata il 10 settembre del 2005 dalla relazione di Federica Panicucci con l'ex marito Mario Fargetta.

Federica Panicucci e l'amore per i figli raccontato a Verissimo

Federica Panicucci - che è mamma anche di Mattia - a Verissimo aveva parlato dei valori trasmessi ai figli e del rapporto costruito con loro.

"I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso - aveva raccontato la conduttrice a Silvia Toffanin - Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti".

"Loro sono due ragazzi in gamba e mi chiedono sempre un parere. Sono sportivi, studiosi, hanno tanti amici: vederli crescere è una delle cose più belle che possa accadere a una mamma. Il nostro ruolo di genitori credo sia quello di dare ai nostri figli gli strumenti per camminare da soli".