Nuh in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 9 dicembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Tahsin scoprirà che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e deciderà di acquistarla.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 9 dicembre

Harika ed Esat discutono del loro comportamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e di come abbiano trattato la madre per troppo tempo. Entrambi sono determinati a cambiare.

Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE