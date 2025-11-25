Nuh in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 30 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), si scoprirà che Nuh ha un tumore.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 30 novembre

La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l'incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Fuori pericolo, Nuh e Sevilay decidono di tornare in Cappadocia quando, dopo una telefonata del medico, la ragazza scopre che Nuh ha un tumore al cervello.

Allo YeniSans hotel arriva Peri, amica storica di Cihan, che si presenta inizialmente come sua fidanzata e turba tutti.

