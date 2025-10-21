Catalogo
SERIE TV21 ottobre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 26 ottobre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 26 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Harika in una scena de La notte nel cuoreHarika in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 26 ottobre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Nuh riceve una chiamata durante la cena di armistizio.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 26 ottobre

Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta.

Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un'altra casa, tranne Hikmet che, in quanto co-proprietaria, decide di rimanere.

Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre.

Nuh scopre da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di aver ucciso suo marito Gurcan.

Cihan rivela a Sevilay che il padre di lei è morto e che ha presenziato al funerale con l'intenzione di conoscere almeno i fratelli di lei, ma le circostanze glielo hanno impedito.

