Harika in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 26 ottobre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Nuh riceve una chiamata durante la cena di armistizio.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 26 ottobre

Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta.

Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un'altra casa, tranne Hikmet che, in quanto co-proprietaria, decide di rimanere.

Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre.

Nuh scopre da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di aver ucciso suo marito Gurcan.

Cihan rivela a Sevilay che il padre di lei è morto e che ha presenziato al funerale con l'intenzione di conoscere almeno i fratelli di lei, ma le circostanze glielo hanno impedito.

