La puntata integrale del 25 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin e Ilgaz ritrovano il filmato delle telecamere di sicurezza della facoltà dell'università dove studiavano Ceylin, Engin e Tulin. I filmati risalgono al giorno dell'omicidio di Servet.
Nel frattempo, Elif trova una pistola nel giardino di casa.
Ceylin chiede ad Aylin di rimuovere i contenuti che ha postato sui social riguardanti Mercan ed Elif.