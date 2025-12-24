Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA25 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 25 dicembre in streaming

La puntata del 25 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 25 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 25 dicembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin e Ilgaz ritrovano il filmato delle telecamere di sicurezza della facoltà dell'università dove studiavano Ceylin, Engin e Tulin. I filmati risalgono al giorno dell'omicidio di Servet.

Nel frattempo, Elif trova una pistola nel giardino di casa.

Ceylin chiede ad Aylin di rimuovere i contenuti che ha postato sui social riguardanti Mercan ed Elif.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video