Tahsin in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 25 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), la polizia avvia le indagini sulla morte di Andac.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 25 novembre

Dopo il tragico incidente, Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento e qui si riavvicinano.

Melek è preoccupata per Sumru e arrabbiata con Nuh per il disinteresse che lui nutre verso la loro madre ma, nel frattempo, grazie all'amore di Cihan e alla lieta prospettiva di diventare madre, riesce a mantenere il suo equilibrio.

La polizia avvia le indagini sulla morte di Andac e il telegiornale trasmette la notizia, menzionando Sevilay come sospettata: Sevilay vorrebbe andare alla polizia e costituirsi ma Nuh insiste perché scappino all'estero, con l'aiuto di un suo conoscente.

