SERIE TV23 novembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 25 novembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 25 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Tahsin in una scena de La notte nel cuoreTahsin in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 25 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), la polizia avvia le indagini sulla morte di Andac.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 25 novembre

Dopo il tragico incidente, Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento e qui si riavvicinano.

Melek è preoccupata per Sumru e arrabbiata con Nuh per il disinteresse che lui nutre verso la loro madre ma, nel frattempo, grazie all'amore di Cihan e alla lieta prospettiva di diventare madre, riesce a mantenere il suo equilibrio.

La polizia avvia le indagini sulla morte di Andac e il telegiornale trasmette la notizia, menzionando Sevilay come sospettata: Sevilay vorrebbe andare alla polizia e costituirsi ma Nuh insiste perché scappino all'estero, con l'aiuto di un suo conoscente.

