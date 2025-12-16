Nella nuova puntata di martedì 23 dicembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru organizza un piano per allontanare Perihan.
Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto.
Bunyamin, disperato per la perdita dell'eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l'agenzia di Perihan insieme a Canan.
Melek si reca in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru; Cihan la segue nel tentativo di chiedere il suo perdono e nel negozio entrano due rapinatori.