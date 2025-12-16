Catalogo
SERIE TV16 dicembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 23 dicembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 23 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sumru e Harika in una scena de La notte nel cuoreSumru e Harika in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 23 dicembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru organizza un piano per allontanare Perihan.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 23 dicembre

Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto.

Bunyamin, disperato per la perdita dell'eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l'agenzia di Perihan insieme a Canan.

Melek si reca in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru; Cihan la segue nel tentativo di chiedere il suo perdono e nel negozio entrano due rapinatori.

