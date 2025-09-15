Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
SERIE TV
15 settembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 21 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Hafsanur Sancaktutan (Melek Çakırca) in una scena de La notte nel cuore
Nella nuova puntata di domenica 21 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay viene accolta da Nuh nella villa di Tahsin.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 21 settembre

Hikmet ed Esat tentano di rapire Sevilay, ma non trovandola portano via Melek, che viene poi liberata grazie all’intervento di Bünyamin, spinto da Nihayet.

Nuh e Tahsin irrompono armati nella villa Sansalan per riprendersi Melek; in quell’occasione Tahsin decide di rivelare la verità ai fratelli e di confessare i suoi sentimenti a Sumru.

