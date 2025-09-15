La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 21 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 21 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay viene accolta da Nuh nella villa di Tahsin.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 21 settembre
Hikmet ed Esat tentano di rapire Sevilay, ma non trovandola portano via Melek, che viene poi liberata grazie all’intervento di Bünyamin, spinto da Nihayet.
Nuh e Tahsin irrompono armati nella villa Sansalan per riprendersi Melek; in quell’occasione Tahsin decide di rivelare la verità ai fratelli e di confessare i suoi sentimenti a Sumru.
