Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 20 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Hafsanur Sancaktutan (Melek Çakırça) e Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 20 luglio de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru sviene e finisce in ospedale.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 20 luglio

Hikmet fa firmare a Sumru il trasferimento della sua parte di villa, mentre Nuh torna a casa con lividi sul volto, senza voler spiegare l’accaduto a Sevilay e Melek.

Sumru confessa a tutti che Nuh e Melek sono figli di uno stupro, ma i gemelli non credono alla sua versione e lasciano la villa insieme a Enise, che si schiera dalla loro parte.

