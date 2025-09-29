La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 2 ottobre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay vuole lasciare Nuh.
Sevilay è sul punto di lasciare Nuh: adesso che è finalmente libera, non ha intenzione di restare prigioniera delle sue gelosie. Nuh le confida i suoi traumi e la sua paura di perderla, convincendola così a restare. Samet aspetta Sumru fuori dal lavoro e i due hanno un'accesa discussione, poi lui la insegue in macchina, ma finisce per fare un incidente. Samet viene portato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.
Samet ha bisogno di un trapianto di rene e rivela al medico, Hasan, che anche Bunyamin potrebbe essere compatibile visto che in realtà è suo figlio.
