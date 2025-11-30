Nuh e Sumru in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 2 dicembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Nuh vuole parlare con Melek.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 2 dicembre

A cena, Peri insiste per alloggiare in casa e ammette di aver approfittato del viaggio per venire a trovare Cihan. Alla fine, la ragazza accetta di stare in albergo.

Dopo aver scoperto l'innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di chiarire ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie di Sevilay, sperando di riuscire a fare luce sulla sua situazione e scoprire dove si trovi. Nuh, poi, cercherà di parlare con Melek, ma lei si rifiuterà e lui deciderà di partire.

