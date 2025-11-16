Catalogo
SERIE TV16 novembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 18 novembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 18 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sumru in una scena de La notte nel cuore Sumru in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 18 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Cihan viene informato che Samet è morto .

La notte nel cuore: le anticipazioni del 18 novembre

Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan. Proprio quando i due stanno per accontentare le richieste di Hikmet, Cihan viene informato che Samet è morto.

Nel frattempo, Sevilay incontra suo fratello maggiore Andac.

Sumru riferisce a Tahsin le bugie di Halil, il quale dichiara di non aver mai violentato Sumru e che anzi sarebbe stata lei a lasciarlo. Sumru percepisce un'espressione di dubbio sullo sguardo sul volto di Tahsin. Sconvolta, la donna lo lascia e fugge in auto.

