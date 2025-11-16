Sumru in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 18 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Cihan viene informato che Samet è morto .

La notte nel cuore: le anticipazioni del 18 novembre

Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan. Proprio quando i due stanno per accontentare le richieste di Hikmet, Cihan viene informato che Samet è morto.

Nel frattempo, Sevilay incontra suo fratello maggiore Andac.

Sumru riferisce a Tahsin le bugie di Halil, il quale dichiara di non aver mai violentato Sumru e che anzi sarebbe stata lei a lasciarlo. Sumru percepisce un'espressione di dubbio sullo sguardo sul volto di Tahsin. Sconvolta, la donna lo lascia e fugge in auto.

