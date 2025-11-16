Catalogo
ANTICIPAZIONI16 novembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 17 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 17 novembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Eva Martin (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessaEva Martin (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 17 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 novembre

Nella puntata di lunedì 17 novembre, Angela confida a Curro che, a suo parere, il capitano de la Mata sta tentando di organizzare un matrimonio senza il suo consenso, ma lui sembra non volerle dare credito.

Intanto, Cruz mostra chiaramente di non sopportare Jana, ma ciò che la irrita ancora di più è che abbia condotto Ramona alla Promessa.

