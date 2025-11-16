Scopriamo cosa succederà lunedì 17 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 17 novembre, Angela confida a Curro che, a suo parere, il capitano de la Mata sta tentando di organizzare un matrimonio senza il suo consenso, ma lui sembra non volerle dare credito.
Intanto, Cruz mostra chiaramente di non sopportare Jana, ma ciò che la irrita ancora di più è che abbia condotto Ramona alla Promessa.