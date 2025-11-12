Esra Dermancioglu (Hikmet) in La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 16 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay decide di partire di nascosto.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 16 novembre

Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito; mentre sta per uscire dall'edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla.

Bunyamin sorprende Turkan a guardare monili di bigiotteria online e le promette di comprarle dei gioielli d'oro.

Nuh e Melek hanno una discussione accesa perché lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che una donna non mentirebbe mai riguardo un stupro.

Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE