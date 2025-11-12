Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV12 novembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 16 novembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 16 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Esra Dermancioglu (Hikmet) in La notte nel cuoreEsra Dermancioglu (Hikmet) in La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 16 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay decide di partire di nascosto.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 16 novembre

Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito; mentre sta per uscire dall'edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla.

Bunyamin sorprende Turkan a guardare monili di bigiotteria online e le promette di comprarle dei gioielli d'oro.

Nuh e Melek hanno una discussione accesa perché lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che una donna non mentirebbe mai riguardo un stupro.

Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video