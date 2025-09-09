Hikmet (Esra Dermacioglu) ne La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 14 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru rivela il complotto di Hikmet.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 14 settembre

Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico.

Samet mette in vendita l'hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet.

