La notte nel cuore
La notte nel cuore
SERIE TV
09 settembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 14 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 14 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Hikmet (Esra Dermacioglu) ne La notte nel cuore
Nella nuova puntata di domenica 14 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru rivela il complotto di Hikmet.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 14 settembre

Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico.

Samet mette in vendita l'hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet.

