La notte nel cuore, le anticipazioni del 14 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 14 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 14 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru rivela il complotto di Hikmet.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 14 settembre
Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico.
Samet mette in vendita l'hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet.
