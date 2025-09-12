Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica: "Mi sono fidato della persona sbagliata"

Jorge Lorenzo a Dentro la notizia

Jorge Lorenzo, tre volte campione del mondo di MotoGP, si sarebbe ritrovato al centro di una truffa legata all’acquisto e all’affitto di una ruota panoramica. A Dentro la notizia, da Barcellona il campione spiega come si sia verificata la vicenda: "Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata un milione e quattro tra IVA e tutto, e ho fatto un contratto di affitto per quattro anni".

Lorenzo racconta di aver riposto fiducia in una persona che considerava un amico: "Purtroppo mi sono fidato della persona sbagliata a livello di investimenti perché lo ritenevo un amico. Il patto era che in questi quattro anni di contratto, lui mi avrebbe dovuto dare un canone mensile per questo affitto della ruota, che ha cominciato a darmi in ritardo e ogni volta più tardi. L'ultimo euro che ho ricevuto è stato a settembre, esattamente un anno fa. Dopo tutti questi mesi in cui lui non mi ha pagato, il debito ammontava a più 200.000 euro".

Il campione avrebbe già avviato la denuncia: "Già da settembre del 2024, quindi un anno fa, abbiamo denunciato sia penalmente che civilmente e secondo me la sua intenzione è prendere i soldi senza pagarmi. Il valore della ruota, che evidentemente diventa vecchia, va calando ogni giorno che passa".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE