La forza di una donna
SERIE TV
12 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 13 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 13 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna

Nella nuova puntata di sabato 13 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar si sente male.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 settembre

La situazione economica di Yeliz, Ceyda e Bahar è molto critica. Arif, quindi, decide di accordarsi con Yeliz e Ceyda per andare a vendere le camicie al mercato all'insaputa di Bahar. Tuttavia, durante la loro assenza, Bahar inizia a sentirsi male.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

