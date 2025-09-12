Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 13 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di sabato 13 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar si sente male.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 settembre

La situazione economica di Yeliz, Ceyda e Bahar è molto critica. Arif, quindi, decide di accordarsi con Yeliz e Ceyda per andare a vendere le camicie al mercato all'insaputa di Bahar. Tuttavia, durante la loro assenza, Bahar inizia a sentirsi male.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

