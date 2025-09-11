Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dall'8 al 12 settembre
Ecco cosa è successo dall'8 al 12 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, Ilgaz riceve una mail anonima, quindi Pars comunica a Mert di aver ricevuto una soffiata.
Cinar scopre che Ozgur ha filmato l'omicidio di Serdar sul suo cellulare. Parla scappa di casa e Aylin corre fuori casa per cercarla.
Cinar ferma Parla. Intanto, Eren vuole dimostrare che Yekta era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar.
Yekta minaccia Ceylin e Ilgaz vede il video dell'omicidio. Successivamente, Yekta denuncia Ceylin.
Ilgaz scopre che Ceylin ha protetto Parla. Haluk trova il giornalista che doveva intervistarlo in fin di vita.
Ceylin e la sua famiglia vanno in aeroporto per far fuggire Parla all'estero.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 44 al 48 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
Salute
La supermodella ripercorre in una newsletter il suo ultimo anno segnato dalla diagnosi di cancro
La supermodella ripercorre in una newsletter il suo ultimo anno segnato dalla diagnosi di cancro
fashion
Sarà una settimana della moda intensa, ricca di anniversari e celebrazioni. Su tutti: i 50 anni della maison Giorgio Armani
Sarà una settimana della moda intensa, ricca di anniversari e celebrazioni. Su tutti: i 50 anni della maison Giorgio Armani
entertainment
La celebre saga britannica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo arriva nelle sale italiane con Downton Abbey – Il Gran Finale. Un addio tra nostalgia e splendore
La celebre saga britannica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo arriva nelle sale italiane con Downton Abbey – Il Gran Finale. Un addio tra nostalgia e splendore