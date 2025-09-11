Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
SERIE TV
12 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dall'8 al 12 settembre

Ecco cosa è successo dall'8 al 12 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Condividi:

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, Ilgaz riceve una mail anonima, quindi Pars comunica a Mert di aver ricevuto una soffiata.

Cinar scopre che Ozgur ha filmato l'omicidio di Serdar sul suo cellulare. Parla scappa di casa e Aylin corre fuori casa per cercarla.

Cinar ferma Parla. Intanto, Eren vuole dimostrare che Yekta era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar.

Yekta minaccia Ceylin e Ilgaz vede il video dell'omicidio. Successivamente, Yekta denuncia Ceylin.

Ilgaz scopre che Ceylin ha protetto Parla. Haluk trova il giornalista che doveva intervistarlo in fin di vita.

Ceylin e la sua famiglia vanno in aeroporto per far fuggire Parla all'estero.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 44 al 48 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

