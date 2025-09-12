Vanessa Incontrada, gli auguri a Rossano Laurini: "Con tutto il mio cuore"

L'attrice e conduttrice dedica parole d'amore al compagno a cui è legata dal 2007 e con cui ha avuto il figlio Isal

foto Instagram Rossano Laurini

"Semplicemente e con tutto il mio cuore tanti auguri amore": Vanessa Incontrada dedica queste parole sui social al compagno Rossano Laurini in occasione del suo compleanno. "Questa è la canzone più bella", è il commento dell'imprenditore al post della compagna, che, oltre alle parole d'amore, ha condiviso anche uno scatto di coppia.

Vanessa Incontrada, 46 anni, e Rossano Laurini, 54 anni, sono legati dal 2007 e nel 2008 sono diventati genitori di Isal. Ospite a Verissimo, l'attrice e conduttrice aveva parlato di un momento complicato vissuto con il compagno: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".

Dopo un periodo di lontananza, la coppia ha deciso di dare una seconda possibilità al loro amore: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso. Mi sento appagata".