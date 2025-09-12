La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 19 settembre

Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik e, insieme a Ozan, Umit e Zeynep, organizzano una cena. Anche Oylum si cimenta in cucina e Mualla non può fare a meno di notare che la ragazza ha cucinato tutti i piatti preferiti di Kahraman nel tentativo di dissuaderlo dalla decisione di divorziare. Quando l'uomo rientra a casa, chiede a Oylum di preparare le valigie e andare via, ma la ragazza si rifiuta di farlo, così è Kahraman stesso a lasciare la casa.

Tolga esce dall'ospedale e torna a casa e, parlando con il padre, scopre che è stata Oylum a donargli un rene.

