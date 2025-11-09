Esra Dermancioglu (Hikmet) in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 11 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Halil trama con Hikmet.

La notte nel cuore: le anticipazioni dell'11 novembre

Dopo l'incontro inconcludente con Melek, Halil parla con Hikmet e questa si convince che lo stupro di Sumru, in realtà, è tutta una storia inventata dalla donna per potersi rifare una vita sposando un uomo più ricco e, temendo che possa fare lo stesso anche ora ai danni di Tahsin, i due iniziano a tramare per fermarla: Hikmet suggerisce all'uomo di lavorarsi Nuh, essendo il più emotivo dei due e quindi il più debole.

Nel frattempo, invece, Sumru e Tahsin progettano di riunire la famiglia allargata e vivere tutti insieme a villa Sansalan.

