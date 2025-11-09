Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV09 novembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni dell'11 novembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 11 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Esra Dermancioglu (Hikmet) in una scena de La notte nel cuoreEsra Dermancioglu (Hikmet) in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 11 novembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Halil trama con Hikmet.

La notte nel cuore: le anticipazioni dell'11 novembre

Dopo l'incontro inconcludente con Melek, Halil parla con Hikmet e questa si convince che lo stupro di Sumru, in realtà, è tutta una storia inventata dalla donna per potersi rifare una vita sposando un uomo più ricco e, temendo che possa fare lo stesso anche ora ai danni di Tahsin, i due iniziano a tramare per fermarla: Hikmet suggerisce all'uomo di lavorarsi Nuh, essendo il più emotivo dei due e quindi il più debole.

Nel frattempo, invece, Sumru e Tahsin progettano di riunire la famiglia allargata e vivere tutti insieme a villa Sansalan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video