Lunedì 18 maggio La forza di una donna 3 non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman tornerà con un nuovo episodio venerdì 22 maggio in prima serata su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della terza stagione de La forza di una donna.

Cosa va in onda al posto di La forza di una donna 3 il 18 maggio

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio su Canale 5, alle 14 andrà in onda un episodio della soap statunitense Beautiful. A seguire ci sarà una nuova puntata dell'amata serie Forbidden Fruit 3 e successivamente, dalle 16:05, Racconto di una notte, nuova soap turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

La forza di una donna 3 torna il 22 maggio, le anticipazioni

La forza di una donna 3 torna in onda venerdì 22 maggio in prima serata su Canale 5. Si tratta del finale di stagione della serie di successo che narra le vicende della protagonista Bahar, interpretata da Ozge Ozpirincci.

Nell'ultima puntata de La forza di una donna 3, dopo la notte passata fuori città, Bahar, Ceyda, Arif e Raif tornano a casa e iniziano i preparativi per un evento importante: la loro doppia promessa di matrimonio per la quale si riunirà tutta la famiglia.



Ceyda e Bahar scelgono i vestiti da sposa.