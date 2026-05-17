La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 17 maggio nel pomeriggio di Canale 5.



Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 17 maggio

Enver incastra Sirin, che viene arrestata per la morte di Sarp e il tentato omicidio di Doruk.

Intanto, il libro di Bahar ha grande successo e potrebbe diventare una serie TV.

Fazilet porta Ceyda e Raif a vedere la casa in montagna per il matrimonio, mentre Satilmis, con l’aiuto di Nisan e Doruk, cerca di far dire ad Arda la parola “mamma”.

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