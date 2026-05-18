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La forza di una donna

SERIE TV18 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 22 maggio

Ecco cosa succederà nell'ultimo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 22 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nell'ultima puntata di venerdì 22 maggio della terza stagione de La forza di una donna, l'amata serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar e Arif si sposano.

La forza di una donna 3: cosa succede il 22 maggio

Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 3
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 3

Sirin viene rinchiusa con l'accusa di omicidio. Nel frattempo, il libro sulla storia di Bahar ottiene un grande successo e le viene proposto di trasformarlo in una serie TV.

Satilmis organizza una sorpresa per Ceyda: far dire ad Arda la parola “mamma”, con l’aiuto di Nisan e Doruk.

I preparativi per le nozze di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif entrano nel vivo.

Sul sito di Mediaset Infinity sono disponibili le anticipazioni delle trame del finale di stagione di La forza di una donne 3

L'ultima puntata de La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 venerdì 22 maggio in prima serata. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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