Nell'ultima puntata di venerdì 22 maggio della terza stagione de La forza di una donna , l'amata serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar e Arif si sposano.

Sirin viene rinchiusa con l'accusa di omicidio. Nel frattempo, il libro sulla storia di Bahar ottiene un grande successo e le viene proposto di trasformarlo in una serie TV.

Satilmis organizza una sorpresa per Ceyda: far dire ad Arda la parola “mamma”, con l’aiuto di Nisan e Doruk.

I preparativi per le nozze di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif entrano nel vivo.

Sul sito di Mediaset Infinity sono disponibili le anticipazioni delle trame del finale di stagione di La forza di una donne 3

L'ultima puntata de La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 venerdì 22 maggio in prima serata. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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