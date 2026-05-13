La forza di una donna 3, le trame del finale

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana finale con gli ultimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, l'amata serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Enver riesce finalmente a incastrare Sirin, che viene arrestata con l’accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di assassinare Doruk. Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene un enorme successo, tanto da attirare l’interesse di alcuni produttori intenzionati a trasformarlo in una serie televisiva.
Dopo la notte trascorsa fuori città, Bahar, Ceyda, Arif e Raif rientrano a casa e iniziano i preparativi per un momento molto importante: la doppia promessa di matrimonio di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif, evento che riunisce finalmente tutta la famiglia.
Nel frattempo, Enver continua a far visita ogni giorno a Sirin, ricoverata in un ospedale psichiatrico. Bahar, impietosita dalla solitudine dell’uomo, decide di accompagnarlo, ma la sua presenza scatena la furia di Sirin, che viene sedata e isolata.
Il giorno del matrimonio, tra emozione e preparativi, tutti ricordano con affetto le persone amate che non sono più accanto a loro.
Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.