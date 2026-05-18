Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 maggio durante i prossimi episodi di Racconto di una notte, la serie televisiva turca di Canale 5.



Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: le trame dal 25 al 21 maggio

Le donne di casa Yilmaz sono sconvolte dopo la visita di Selim, ma Sevde vede in lui un possibile alleato per separare Mahir da Canfeza e spingerlo verso Sila. Mahir decide di aiutare Sila a organizzare la fuga, mentre soffre per la distanza di Canfeza.



Mahir confessa ad Asaf che il fidanzamento con Sila era solo un pretesto per guadagnare tempo e permettere alla ragazza di fuggire a Londra, e ottiene il suo appoggio per il futuro con Canfeza. Il ragazzo affronta Afet, accusandola di aver manipolato tutti, mentre Canfeza accetta di lasciare il Paese per proteggere Mahir.



Sare avverte Mahir delle minacce di Afet e lui corre al porto per fermare Canfeza, scoprendo però che lei ed Ezra si sono nascoste altrove.

Nel frattempo, Selim porta Sila nel bosco e alla villa crescono i sospetti sul coinvolgimento di Asaf nella sua scomparsa.



Mahir chiede a Canfeza di sposarlo, ma la ragazza rifiuta temendo l’opposizione della famiglia Yilmaz. Asaf però decide di sostenere il nipote e raggiunge Agva per chiedere ufficialmente la mano di Canfeza.