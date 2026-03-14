L'ultima puntata della seconda stagione di Io sono Farah, la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5.



Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.