Far away, la puntata del 6 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 6 luglio su Canale 5.

Sadakat implora il figlio Cihan di liberare di prigione Kaya. Nel frattempo, Ozkan si è indispettito dopo aver visto la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Fra i due scoppia una forte discussione e Nare ha un malore. Durante il tragitto in ospedale, Sahin telefona ad Alya per avvisarla che il bambino potrebbe essere in pericolo.

Purtroppo Nare perde il bambino e Sadakat viene informata da Mine. Ozkan vuole convincere Sadakat che Nare abbia perso il bambino di proposito per nascondere la sua relazione con Sahin. Nonostante l'avvertimento di Cihan a non cadere nelle provocazioni di Ecmel, Kaya lo affronta in carcere, spingendo gli altri a far arrestare Kadir affinché possa proteggerlo.

Sahin, arrivata in ospedale, si sente in colpa per quello che è successo a Nare. Quest'ultima nega che sia stato Ozkan a farle del male, ma Sahin le chiede di divorziare da lui. In quel momento entra nella stanza Sadakat, furiosa e mostra a Sahin e Nare una foto in cui i due si abbracciano.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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