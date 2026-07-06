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Far Away

SERIE TV06 luglio 2026

Far away, la puntata del 6 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 6 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 6 luglio su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 6 luglio

Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away
Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away

Sadakat implora il figlio Cihan di liberare di prigione Kaya. Nel frattempo, Ozkan si è indispettito dopo aver visto la foto dove si vede Nare abbracciare Sahin. Fra i due scoppia una forte discussione e Nare ha un malore. Durante il tragitto in ospedale, Sahin telefona ad Alya per avvisarla che il bambino potrebbe essere in pericolo.

Purtroppo Nare perde il bambino e Sadakat viene informata da Mine. Ozkan vuole convincere Sadakat che Nare abbia perso il bambino di proposito per nascondere la sua relazione con Sahin. Nonostante l'avvertimento di Cihan a non cadere nelle provocazioni di Ecmel, Kaya lo affronta in carcere, spingendo gli altri a far arrestare Kadir affinché possa proteggerlo.

Sahin, arrivata in ospedale, si sente in colpa per quello che è successo a Nare. Quest'ultima nega che sia stato Ozkan a farle del male, ma Sahin le chiede di divorziare da lui. In quel momento entra nella stanza Sadakat, furiosa e mostra a Sahin e Nare una foto in cui i due si abbracciano.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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