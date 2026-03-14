L'atteso finale di Io sono Farah, la serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andato in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis la puntata finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah.
Tra amori tormentati, crimini ed emozionanti colpi di scena, Io sono Farah è stata una delle serie tv più amate dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset.
Ma come è finita la serie tv turca?
Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah, l'operazione per smantellare l'organizzazione di Orhan e del suo capo sta per iniziare, ma il rischio per Tahir preoccupa Mehmet, avvicinando finalmente i due fratelli.
Farah ricatta Orhan, usando un video di Gonul per ottenere la prova che potrebbe incastrarla nell'omicidio di Ali Galip.
La missione per lo scambio dell'oro si complica quando la copertura salta e Tahir viene ferito da un proiettile.
Un finale struggente attende tutti i fan di Io sono Farah.
La morte di Tahir è al centro del finale di Io sono Farah. Dopo essere stato colpito a morte da un proiettile, Tahir riesce a telefonare a Farah: le chiede di parlare con Salim e le confessa ancora una volta tutto il suo amore. Durante quella breve e drammatica chiamata, Farah gli rivela che diventerà padre. Tahir non riesce a salvarsi e muore tra le braccia di Mehmet.
Al funerale, amici e familiari piangono la sua scomparsa, ignari del fatto che si tratti soltanto di una messa in scena. In realtà, Tahir è vivo: grazie alla finta morte, lui e Farah riescono finalmente a ritrovarsi e, lontano da pericoli e minacce, possono iniziare una nuova vita insieme.