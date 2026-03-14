Tra amori tormentati, crimini ed emozionanti colpi di scena, Io sono Farah è stata una delle serie tv più amate dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset .

L'atteso finale di Io sono Farah , la serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andato in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity , potete vedere in streaming gratis la puntata finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah.

Farah in una scena di Io sono Farah 2

Nell'episodio finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah , l'operazione per smantellare l'organizzazione di Orhan e del suo capo sta per iniziare, ma il rischio per Tahir preoccupa Mehmet, avvicinando finalmente i due fratelli.

Mehmet e Tahir in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2, chi muore nell'ultima puntata

Un finale struggente attende tutti i fan di Io sono Farah.

La morte di Tahir è al centro del finale di Io sono Farah. Dopo essere stato colpito a morte da un proiettile, Tahir riesce a telefonare a Farah: le chiede di parlare con Salim e le confessa ancora una volta tutto il suo amore. Durante quella breve e drammatica chiamata, Farah gli rivela che diventerà padre. Tahir non riesce a salvarsi e muore tra le braccia di Mehmet.

Al funerale, amici e familiari piangono la sua scomparsa, ignari del fatto che si tratti soltanto di una messa in scena. In realtà, Tahir è vivo: grazie alla finta morte, lui e Farah riescono finalmente a ritrovarsi e, lontano da pericoli e minacce, possono iniziare una nuova vita insieme.

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