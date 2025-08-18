Mediaset Infinity logo
If You Love
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
If You Love
SERIE TV
18 agosto 2025

If You Love, le trame della settimana dal 25 al 29 agosto

La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) è in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

Condividi:

Cosa succederà nei prossimi episodi di If You Love, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore?

Scopriamo le anticipazioni e la trama delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dal 25 al 29 agosto

Leyla e Ates in una scena di If You Love

Leyla desidera rivelare ad Ates la verità sul suo passato, ma non trova il coraggio e sceglie di focalizzarsi sui preparativi nuziali. Ates propone a Leyla di firmare un accordo prematrimoniale, scatenando la sua ira. Sull'altare, dopo il matrimonio, Ates afferra il microfono e rivela a tutti di essere a conoscenza del piano di Leyla, accusandola di essere una truffatrice. Leyla si allontana per conto suo e viene aiutata da Firuze. Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare tutto, dicendo addio alla vita da truffatori al soldi di Yakup. Vogliono partire e ricominciare da zero. Fusun, tramite il suo avvocato, denuncia Ates ai Servizi Sociali, che inviano due ispettori alla tenuta per parlare con lui e con i bambini. Gli assistenti sociali parlano con Leyla e Ates e fanno presente che i loro screzi hanno ripercussioni sui bambini. I due adulti promettono di rimediare. Leyla e Ates fingono di essere una coppia e i ragazzi, sollecitati anche da Umut, cominciano a nutrire seri dubbi sulla sincerità del loro matrimonio. Durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

IL RICORDO

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

Fashion

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

Madri e figli

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

PROMO

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity