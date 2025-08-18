If You Love, le trame della settimana dal 25 al 29 agosto

Cosa succederà nei prossimi episodi di If You Love, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore?

Scopriamo le anticipazioni e la trama delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dal 25 al 29 agosto

Leyla desidera rivelare ad Ates la verità sul suo passato, ma non trova il coraggio e sceglie di focalizzarsi sui preparativi nuziali. Ates propone a Leyla di firmare un accordo prematrimoniale, scatenando la sua ira. Sull'altare, dopo il matrimonio, Ates afferra il microfono e rivela a tutti di essere a conoscenza del piano di Leyla, accusandola di essere una truffatrice. Leyla si allontana per conto suo e viene aiutata da Firuze. Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare tutto, dicendo addio alla vita da truffatori al soldi di Yakup. Vogliono partire e ricominciare da zero. Fusun, tramite il suo avvocato, denuncia Ates ai Servizi Sociali, che inviano due ispettori alla tenuta per parlare con lui e con i bambini. Gli assistenti sociali parlano con Leyla e Ates e fanno presente che i loro screzi hanno ripercussioni sui bambini. I due adulti promettono di rimediare. Leyla e Ates fingono di essere una coppia e i ragazzi, sollecitati anche da Umut, cominciano a nutrire seri dubbi sulla sincerità del loro matrimonio. Durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

