I Fantastici 5, il riassunto e le reazioni della prima puntata

Il racconto in breve di quanto accaduto durante il primo episodio della fiction con Raoul Bova e Francesca Cavallin, in onda mercoledì 17 gennaio su Canale 5

Nel primo episodio de I Fantastici 5, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova che in onda mercoledì 17 gennaio su Canale 5, Riccardo Bramanti ottiene l'incarico di preparare agli Europei gli atleti paralimpici della Nova Lux di Ancona e si trasferisce al Centro Sportivo della Nova Lux con le due figlie adolescenti, con cui ha un rapporto complicato.

La presidente della Nova Lux, presenta ai ragazzi il loro nuovo allenatore, che deve conquistarsi la loro fiducia. Riccardo scopre anche di non godere del supporto della presidente Sofia Calabresi, che vuole terminare la loro collaborazione dopo tre mesi.

Riccardo conosce Alessandra, la fisioterapista della Nova Lux. Per scappare dalle avance di un collega, Alessandra decide di baciare Riccardo.

Tra i velocisti c'è Greta, che deve rinunciare al sogno sportivo a causa della setticemia. Elia, un velocista con difficoltà neuronali legate al movimento, ci prova con entrambe le figlie di Riccardo. La nuova arrivata Laura, invece, si offre di fare da guida a Marzia.

Christian, che ha perso l'uso delle gambe la sera in cui ha incontrato la sua fidanzata Isabella, le chiede di sposarlo. Lei però nasconde un segreto: era d'accordo con il rapinatore che ha sparato a Christian.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 17 gennaio e le reazioni degli spettatori su X.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE