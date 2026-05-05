La quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 4 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della quarta puntata

Marta sta per partire per Milano insieme a Marco e Carlo lascia il ristorante.

Mimmo e Ines continuano a frequentarsi in segreto. Nel frattempo, Walter si apre con Virginia parlando di suo padre.

Olmo escogita un piano per paura di perdere Marta. Infine, Carlo chiede a Virginia di perdonarlo.

Virginia riuscirà a perdonare suo padre? E Marta riuscirà a convincere Eva a lasciarla a Roma? Per scoprirlo, non perdete la quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

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