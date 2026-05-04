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I Cesaroni

SERIE TV05 maggio 2026

I Cesaroni - Il ritorno, la quarta puntata in streaming

La quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno, andata in onda lunedì 4 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 4 maggio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la quarta puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della quarta puntata

Ricky Memphis (Carlo) e Claudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno
Ricky Memphis (Carlo) e Claudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

Dopo l’ennesimo litigio, Carlo lascia il ristorante. Giulio e Livia cercano di fare pace.

Adriano, senza peli sulla lingua, rivela delle verità che fanno riflettere Virginia.

Marco e Marta vanno a Milano per convincere Eva a farla rimanere a Roma.

Nel frattempo, Olmo e Pedro organizzano un supporto a distanza. Tra Mimmo e Ines sembra esserci un’apertura, ma un imprevisto la mette in discussione.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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