I Cesaroni - Il ritorno, la quarta puntata in streaming

La quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 4 maggio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la quarta puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Dopo l’ennesimo litigio, Carlo lascia il ristorante. Giulio e Livia cercano di fare pace.
Adriano, senza peli sulla lingua, rivela delle verità che fanno riflettere Virginia.
Marco e Marta vanno a Milano per convincere Eva a farla rimanere a Roma.
Nel frattempo, Olmo e Pedro organizzano un supporto a distanza. Tra Mimmo e Ines sembra esserci un’apertura, ma un imprevisto la mette in discussione.
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.