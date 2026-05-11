La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 18 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
Marco è sempre più cupo dopo essere rientrato da Milano. Questo suo atteggiamento allarma Adriano.
Anche Mimmo è pensieroso e giù di morale, in quanto il suo rapporto con Ines sembra non ingranare nel modo giusto.
I preparativi per la festa di Adriano non vanno a buon fine.
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.