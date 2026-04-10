Momenti di grande commozione all'inizio della conferenza stampa de I Cesaroni - Il ritorno, in partenza lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5, per le parole di Claudio Amendola sull'amico e collega Antonello Fassari, scomparso nell'aprile 2025.

Al teatro Palladium nella cornice romana della Garbatella, la stampa e i fan hanno potuto vedere in anteprima un estratto della prima puntata della nuova stagione.

Dopo aver raccontato le emozioni provate nel tornare sul set dei Cesaroni, Claudio Amendola ricorda con grande affetto Antonello Fassari, che aveva interpretato Cesare Cesaroni nelle precedenti stagioni: "È un’emozione incredibile che aspetto da mesi. In questi dodici anni, incontravo le persone per strada che mi chiedevano di rifare i Cesaroni. Grazie a Mediaset che ci ha creduto e a tutti gli autori. Non è una frase fatta, ma questo gruppo si avvicina molto ai valori di una famiglia. Anche per quanto riguarda il dolore che ci ha lasciato Antonello. La mancanza di Antonello è stata colmata dall’amore che io ho ricevuto sul set, dai miei figli e dai miei amici”.

Claudio Amendola: "Antonello Fassari c'era nella serie, dovevamo essere un quartetto"

Amendola, attore e regista della serie, spiega che Antonello Fassari aveva partecipato alle prime letture della sceneggiatura della nuova stagione: “Lucia Ocone e Ricky Memphis hanno vissuto gli ultimi giorni con Antonello mentre si leggeva la sceneggiatura. Antonello c’era nella serie, noi tre con lui eravamo un quartetto. Poi ci siamo divisi le sue battute”.

“Avere la possibilità di avere Lucia e Ricky ha colmata la mancanza, mi hanno dato tanto affetto, dedizione e amore”, dichiara Amendola visibilmente commosso.

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