La settima puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 25 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della settima puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
Sempre più tormentato dai dubbi, Marco esita a parlare con Virginia.
Lidia invita uno chef al ristorante ad assaggiare i piatti di Virginia che, distratta dalla situazione problematica con Marco, fallisce nell'impresa
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
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