I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming

La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 18 maggio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la sesta puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Marco è sempre più cupo dopo il rientro da Milano. Mimmo discute con Ines e le cose tra loro sembrare non andare bene.
I preparativi per la festa di Adriano non vanno a buon fine: il regalo dei genitori è arrivato rotto e la location è saltata. A questo punto, i nonni Giulio e Carlo prendono in mano la situazione.
Virginia vede una chiamata sul telefono di Walter: i dubbi sul malessere di Marco aumentano.
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.