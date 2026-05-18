I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della sesta puntata

Marco è sempre più cupo dopo il rientro da Milano. Mimmo discute con Ines e le cose tra loro sembrare non andare bene.

I preparativi per la festa di Adriano non vanno a buon fine: il regalo dei genitori è arrivato rotto e la location è saltata. A questo punto, i nonni Giulio e Carlo prendono in mano la situazione.

Virginia vede una chiamata sul telefono di Walter: i dubbi sul malessere di Marco aumentano.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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