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I Cesaroni

SERIE TV18 maggio 2026

I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming

La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno, andata in onda lunedì 18 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La sesta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 18 maggio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la sesta puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Claudio Amendola (Giulio) e Ricky Memphis (Carlo) ne I Cesaroni - Il ritorno
Claudio Amendola (Giulio) e Ricky Memphis (Carlo) ne I Cesaroni - Il ritorno

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della sesta puntata

Marco è sempre più cupo dopo il rientro da Milano. Mimmo discute con Ines e le cose tra loro sembrare non andare bene.

I preparativi per la festa di Adriano non vanno a buon fine: il regalo dei genitori è arrivato rotto e la location è saltata. A questo punto, i nonni Giulio e Carlo prendono in mano la situazione.

Virginia vede una chiamata sul telefono di Walter: i dubbi sul malessere di Marco aumentano.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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