La quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della quinta puntata

Marco custodisce un segreto che lo impensierisce.



Per evitare il pignoramento della bottiglieria, Livia chiama in causa zia Teresa. Nel mentre, Marta e Olmo continuano il loro rapporto, tra pudori e slanci.



Livia e Giulio organizzano un finto matrimonio per avere un aiuto economico da zia Teresa.



Infine, Virginia affronta una difficile sfida in cucina.

Quale sarà il segreto di Marco? Livia e Giulio si sposeranno davvero? Per scoprirlo, non perdete la quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

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