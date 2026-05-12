I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della quinta puntata

La quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.
Marco custodisce un segreto che lo impensierisce.
Per evitare il pignoramento della bottiglieria, Livia chiama in causa zia Teresa. Nel mentre, Marta e Olmo continuano il loro rapporto, tra pudori e slanci.
Livia e Giulio organizzano un finto matrimonio per avere un aiuto economico da zia Teresa.
Infine, Virginia affronta una difficile sfida in cucina.
Quale sarà il segreto di Marco? Livia e Giulio si sposeranno davvero? Per scoprirlo, non perdete la quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.