Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

I Cesaroni

FICTION12 maggio 2026

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto e le reazioni alla quinta puntata

I momenti più importanti della quinta puntata della serie I Cesaroni - Il ritorno in onda l'11 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della quinta puntata

Marco custodisce un segreto che lo impensierisce.

Per evitare il pignoramento della bottiglieria, Livia chiama in causa zia Teresa. Nel mentre, Marta e Olmo continuano il loro rapporto, tra pudori e slanci.

Livia e Giulio organizzano un finto matrimonio per avere un aiuto economico da zia Teresa.

Infine, Virginia affronta una difficile sfida in cucina.

Quale sarà il segreto di Marco? Livia e Giulio si sposeranno davvero? Per scoprirlo, non perdete la quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE