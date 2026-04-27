La quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 4 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della quarta puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
L'apertura del ristorante Cesaroni non sembra procedere per il verso giusto. Carlo decide di andare via e si allontana da Virginia.
Marta parte con Marco per Milano: vogliono convincere Eva a farla restare a Roma. Marta rimarrà in Italia o tornerà negli Stati Uniti?
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.