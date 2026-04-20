La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 27 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l'amata Federica. Riusciranno ad aiutarlo con i loro consigli?
Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menù del ristorante. Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia, scatenando le ire della ragazza.
Marta riceve una telefonata di Eva: la ragazza deve tornare subito a New York.
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.