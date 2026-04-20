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I Cesaroni

SERIE TV21 aprile 2026

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata della serie I Cesaroni - Il ritorno andrà in onda lunedì 27 aprile. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
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Ludovico Fremont (Walter) e Elda Alvigini (Stefania) ne I Cesaroni - Il ritorno
Ludovico Fremont (Walter) e Elda Alvigini (Stefania) ne I Cesaroni - Il ritorno

La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 27 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.

I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni della terza puntata

Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l'amata Federica. Riusciranno ad aiutarlo con i loro consigli?

Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menù del ristorante. Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia, scatenando le ire della ragazza.

Marta riceve una telefonata di Eva: la ragazza deve tornare subito a New York.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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