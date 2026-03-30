GF Vip, scontro tra Ibiza Altea e Adriana Volpe: "Sei falsa"

NELLA CASA 30 marzo 2026

Nella Casa del GF Vip, scoppia lo scontro tra Ibiza Altea e Adriana Volpe: "Penso che lei non mi voglia qua dentro"

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la tensione sale subito dopo il "gioco delle tisane avvelenate", trasformando un momento ludico in un acceso confronto tra Ibiza Altea e Adriana Volpe. Il gioco prevedeva che ciascun concorrente scegliesse una tisana con delle proprietà uniche da offrire a un coinquilino. Ibiza sceglie "la tisana del buon umore per chi sarà eliminato" e la offre ad Adriana, accompagnandola con una stoccata: "Penso che, zitta zitta, lei non mi voglia qua dentro". Da lì, lo scontro si accende. Ibiza non nasconde il risentimento per la nomination ricevuta da Adriana nella puntata di venerdì 27 marzo: "Io dico le cose in faccia. Non faccio la finta amica per due settimane e poi ti metto in eliminazione solo perché mi gira. Per me questa è falsità".

Ibiza Altea e Adriana Volpe

La modella spiega poi il motivo della sua delusione: "Sei la persona con cui mi sono aperta di più qui dentro, non sei stata coerente con quello che dimostri ogni giorno. Ho la sensazione che tu dica ti voglio bene, ma poi gioisca quando agli altri le cose vanno male". Nel dibattito intervengono anche gli altri coinquilini. Blu Barbara Prezia invita Ibiza a considerare di aver potuto deludere Adriana con le sue parole, mentre Marco Berry sottolinea come Ibiza possa essersi sentita ferita e tradita. Adriana Volpe replica spiegando che la sua scelta è dipesa dalle dinamiche del gioco: "Ho sempre votato la Mussolini, ma era immune e dovevo scegliere tra le donne". Poi precisa di non aver apprezzato le parole utilizzate da Ibiza nei confronti di Blu: "I tuoi commenti li ho scoperti in puntata, non li avevi condivisi con me. Quello che hai detto su Blu è stato pesante". GF Vip, Antonella Elia attacca Ibiza Altea: "Vergognati di parlare così di un'altra donna"

Dopo le parole rivolte in puntata a Blu Barbara Prezia, Ibiza Altea è stata al centro anche di un'accesa lite con Antonella Elia. "Vergognati di parlare così di un’altra donna. Semini zizzania, vuoi far credere di essere ciò che non sei. Mi stai antipatica, sei falsa: con te ho chiuso", sbotta Antonella, aggiungendo: "Getti fango sulle donne, non mi salutare. Parlare così di Blu e Lucia ti sembra normale? Mi urta vederti". Ibiza respinge le accuse e difende il proprio comportamento: "Ho detto quello che ho visto. Arrivi già polemica di prima mattina, non mi lasci spiegare, sei troppo teatrale. Sei tu che vuoi stuzzicarmi e allora rispondo".

Antonella Elia, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Ibiza Altea