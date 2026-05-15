Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 15 maggio

Una semifinale piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio.

Il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare.

Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto.

Ilary Blasi apre la Porta Rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. Cosa rivelerà agli inquilini?

Un ritorno stellare: Valeria Marini tornerà tra i concorrenti per una consegna speciale: cosa dovrà recapitare? E quali conseguenze avrà la sua presenza?

Francesca Manzini ancora al centro delle polemiche incassa critiche, ma tiene testa agli avversari: stasera si scoprirà chi vincerà il confronto.

Anche Lucia Ilardo è stata criticata da Antonella Elia che non la ritiene degna di essere finalista, ma stasera vivrà la più grande emozione: abbracciare sua madre e scrivere un nuovo capitolo del loro sofferto rapporto.

Raimondo Todaro contro le regine: una discussione accende il contrasto tra il ballerino, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Sotto accusa il suo rapporto con Francesca Manzini e il suo percorso nel gioco. Quale sarà la sua strategia, difendersi o attaccare?

La sfida dei talenti: dopo giorni di discussioni per la coreografia migliore, stasera uomini contro donne per conquistare la preferenza del pubblico. La sfida vedrà protagonisti il team Francesca e il team Raimondo: una vittoria che inciderà sugli umori del gruppo.

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