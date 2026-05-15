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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI15 maggio 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della semifinale del 15 maggio

Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 15 maggio

Una semifinale piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio.

Il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare.

Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto.

Ilary Blasi apre la Porta Rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. Cosa rivelerà agli inquilini?

Un ritorno stellare: Valeria Marini tornerà tra i concorrenti per una consegna speciale: cosa dovrà recapitare? E quali conseguenze avrà la sua presenza?

Francesca Manzini ancora al centro delle polemiche incassa critiche, ma tiene testa agli avversari: stasera si scoprirà chi vincerà il confronto.

Anche Lucia Ilardo è stata criticata da Antonella Elia che non la ritiene degna di essere finalista, ma stasera vivrà la più grande emozione: abbracciare sua madre e scrivere un nuovo capitolo del loro sofferto rapporto.

Raimondo Todaro contro le regine: una discussione accende il contrasto tra il ballerino, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Sotto accusa il suo rapporto con Francesca Manzini e il suo percorso nel gioco. Quale sarà la sua strategia, difendersi o attaccare?

La sfida dei talenti: dopo giorni di discussioni per la coreografia migliore, stasera uomini contro donne per conquistare la preferenza del pubblico. La sfida vedrà protagonisti il team Francesca e il team Raimondo: una vittoria che inciderà sugli umori del gruppo.

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