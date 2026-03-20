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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI20 marzo 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata del 20 marzo

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata
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Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la prima puntata del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 20 marzo

I primi giorni nella Casa sono trascorsi tra allegria e qualche incomprensione. Le bionde del Grande Fratello Vip sono state le assolute protagoniste: Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura mentre le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe sono alimentate da nuovi attriti.

II privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” vengono rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne.

Raimondo Todaro si racconta ai coinquilini senza filtri: la carriera, la famiglia e la malattia.

Chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi otterrà l’immunità grazie al televoto?

Nel corso della puntata spazio, infine, a infuocate nomination.

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