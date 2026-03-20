Prossimamente su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity I Cesaroni - Il ritorno, l'attesissima nuova stagione dell'amata serie tv con Claudio Amendola, che in questa occasione vestirà i panni di regista oltre che di protagonista.

Nel video in apertura, il primo trailer ufficiale de I Cesaroni - Il ritorno.

Il cast de I Cesaroni - Il ritorno

Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e con Lucia Ocone.

I Cesaroni - Il ritorno è diretto Claudio Amendola e prodotto da Verdiana Bixio per Publispei.

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni sulla nuova stagione

Il mondo è cambiato e anche gli amati protagonisti della serie sono "cresciuti". Giulio sta per andare in pensione, convinto di lasciare la bottiglieria nelle sapienti mani dei fratelli e di Walter, diventato il loro tuttofare. Marco, che convive con Virginia e il loro bimbo di 8 anni Adriano, è in fibrillazione per il ritorno dall'America di Marta, la figlia adolescente avuta da Eva. Mimmo, ormai insegnante di sostegno, è al suo primo giorno di scuola, la stessa scuola di sempre, dove Stefania è la preside e Rudi bidello.

Alla Garbatella tutto sembra tranquillo, fino a quando un imprevisto (forse con lo zampino di Augusto) sconvolge l'equilibrio raggiunto e nuovi inattesi personaggi entrano in famiglia. Tra questi Carlo, lo scombinato padre di Virginia; Lidia, una donna intraprendente con le soluzioni tutte a portata di mano; Olmo, allievo di Mimmo nello spettro dell'autismo, che sconvolgerà la vita della giovane Marta.

Quando esce I Cesaroni - Il ritorno e dove vederlo

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno sono in arrivo prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta e in streaming su Mediaset Infinity.

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