Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, un flashback rivela come è morta Serap.

Yeliz assolda un sicario per uccidere Oktay.

Osman scambia la medicina del marito di Zumrut con un veleno.

Meral confessa a Ilgaz che Yeliz ha ucciso suo fratello.

Oktay fa recapitare a Ilgaz il coltello con cui Yeliz ha ucciso suo fratello.

Ilgaz viene rapito dal sicario assoldato da Yeliz.

Iclal rivela a Ceylin il piano messo in atto da Yekta.

Osman scopre che Zumrut non lo ama e lo ha solo usato per uccidere il marito.

Il sicario abbandona Ilgaz su un'isola deserta.

La polizia rintraccia e arresta il sicario.

Con uno stratagemma, Mert entra in casa di Zumrut e rovescia il veleno.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 92 al 96 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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