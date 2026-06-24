Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kadir scopre da Sengül che Ismet non è più in città. Nel frattempo, Akif chiama Kadir e, dopo averlo ringraziato per avergli salvato la vita, gli comunica che i suoi fratelli possono iniziare a frequentare la scuola privata e che lui potrà lavorare in caffetteria.

Sengül utilizza del denaro destinato ai nipoti per iscrivere i propri figli alla scuola privata, scatenando la rabbia di Orhan, che decide di chiedere un prestito per ristrutturare il pollaio in cui vivono i nipoti.

Durante il primo giorno nella nuova scuola, Ömer, Asiye e i loro cugini affrontano tensioni con gli altri studenti; Ömer e Ogulcan, inoltre, indebitati con Doruk, subiscono le sue richieste umilianti per saldare il debito.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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