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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV24 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 24 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 24 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 24 giugno

Una scena di Tutto per la mia famiglia
Una scena di Tutto per la mia famiglia

Kadir scopre da Sengül che Ismet non è più in città. Nel frattempo, Akif chiama Kadir e, dopo averlo ringraziato per avergli salvato la vita, gli comunica che i suoi fratelli possono iniziare a frequentare la scuola privata e che lui potrà lavorare in caffetteria.

Sengül utilizza del denaro destinato ai nipoti per iscrivere i propri figli alla scuola privata, scatenando la rabbia di Orhan, che decide di chiedere un prestito per ristrutturare il pollaio in cui vivono i nipoti.

Durante il primo giorno nella nuova scuola, Ömer, Asiye e i loro cugini affrontano tensioni con gli altri studenti; Ömer e Ogulcan, inoltre, indebitati con Doruk, subiscono le sue richieste umilianti per saldare il debito.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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