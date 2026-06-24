"È ancora ricoverata. Ogni giorno Andrea e suo padre si informano tramite i medici, la vanno a trovare", spiega la legale, che aggiunge: "Lei aveva già anticipato, se non erro, anche in un'intervista fatta a Quarto Grado , che probabilmente il modo migliore per riposare è la morte. È una signora molto fragile in questo momento , non ce la fa più perché lei continuava anche a dire in casa: ogni cosa che noi proviamo a fare, spiegare, ci nascondiamo o ci esponiamo non va mai bene. Siamo sempre giudicati da tutti. C'è un pregiudizio ".

Sul rapporto tra Andrea Sempio e la madre, l'avvocata chiarisce che l'uomo la raggiunge in corsia quotidianamente: "È molto dispiaciuto, si sente impotente perché vorrebbe aiutarla di più, ma capisce che adesso è il momento che siano i medici ad aiutarla".

Taccia individua una responsabilità anche nei media: "I social media sono potentissimi. Tutte le persone non sono uguali, però è anche vero che non solo i social media in questo anno e mezzo hanno contribuito a una narrazione tossica. Non tutte le trasmissioni sono uguali, quindi dipende dal conduttore, dipende dagli autori e c'è modo e modo di raccontare la cronaca. Quindi forse giudicare o mettere sempre dei dubbi in mala parte verso un indagato non ancora imputato, mi permetto di dire che ha influito".

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